Путин присвоил имя Зиничева университету в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС получил имя погибшего главы министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

В документе отмечается, что почетное наименование было присвоено за «заслуги Героя Российской Федерации Е. Н. Зиничева перед Отечеством, его вклад в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности».

Министр погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске — он пытался спасти режиссера Александра Мельника, прибывшего для выбора места съемок нового документального фильма.

Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.