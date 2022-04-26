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Официальная хроника
26 апреля 2022  11:21

Путин присвоил имя Зиничева университету в Санкт-Петербурге

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Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС получил имя погибшего главы министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. 

В документе отмечается, что почетное наименование было присвоено за «заслуги Героя Российской Федерации Е. Н. Зиничева перед Отечеством, его вклад в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности». 

Министр погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске — он пытался спасти режиссера Александра Мельника, прибывшего для выбора места съемок нового документального фильма. 

Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

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