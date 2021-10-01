Путин присвоил Герою России Мерзликину звание генерал-лейтенанта

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта Герою Российской Федерации Андрею Мерзликину. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Мерзликину Андрею Викторовичу», — говорится в указе.

Андрей Мерзликин родился 8 ноября 1968 года в Липецке, служил в пограничных войсках. Звание Героя России он получил 19 июля 1993 года «За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга» после ожесточенного боя на таджикской границе.