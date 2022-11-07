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Официальная хроника
7 ноября 2022  17:30

Путин присвоил генеральские звания замглавы МВД и еще 12 высокопоставленным полицейским

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Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции замглавы МВД Андрею Храпову. Генеральские звания также получили еще 12 высокопоставленных полицейских в разных регионах страны. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник Управления МВД по Ставрополью Андрей Мишагин и руководитель транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу Евгений Стасишин.

Кроме того, звания генерал-майора полиции присвоены начальнику полиции УМВД по Костромской области Александру Арапову, главе транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергею Басову и ряду других. 

Кроме того, Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы заместителю начальника управления МВД по Ростовской области Алексею Тимофееву и звание генерал-майора юстиции заместителю начальника следственного департамента МВД Данилу Филиппову.

 

 

#Владимир Путин #мвд #присвоение звания
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