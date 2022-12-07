Путин присвоил генеральские звания высшим офицерам ВС России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высшим офицерам, начальствующему составу ВС РФ и высшие спецзвания сотрудникам Следкома. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В списке военнослужащие Вооруженных сил России, в том числе командующий Балтийским флотом Виктор Лиина, который получил звание адмирала; начальник Главного штаба — первый заместитель Главнокомандующего ВКС РФ Виктор Афзалов — генерал-полковника и другие.

Кроме них, звания получили сотрудники Нацгвардии, Федеральной противопожарной службы, ФСИН, службы судебных приставов и Следкома.