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Официальная хроника
7 декабря 2022  15:10

Путин присвоил генеральские звания высшим офицерам ВС России

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высшим офицерам, начальствующему составу ВС РФ и высшие спецзвания сотрудникам Следкома. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В списке военнослужащие Вооруженных сил России, в том числе командующий Балтийским флотом Виктор Лиина, который получил звание адмирала; начальник Главного штаба — первый заместитель Главнокомандующего ВКС РФ Виктор Афзалов — генерал-полковника и другие.

Кроме них, звания получили сотрудники Нацгвардии, Федеральной противопожарной службы, ФСИН, службы судебных приставов и Следкома.

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