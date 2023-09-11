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Путин присвоил еще 10 городам звание «Город трудовой доблести»
В России появилось еще 10 городов трудовой доблести. Почетные звания им присвоил сегодня Президент РФ Владимир Путин.
За значительный вклад жителей отмечены Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
Напомним, что в 2020 году звания города трудовой доблести удостоилась Казань, а в мае этого года рядом со зданием вокзала «Казань – 2» была открыта стела, посвященная вкладу республики в Победу в Великой Отечественной войны. Участие в церемонии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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