Путин присвоил еще 10 городам звание «Город трудовой доблести»

В России появилось еще 10 городов трудовой доблести. Почетные звания им присвоил сегодня Президент РФ Владимир Путин.

За значительный вклад жителей отмечены Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Напомним, что в 2020 году звания города трудовой доблести удостоилась Казань, а в мае этого года рядом со зданием вокзала «Казань – 2» была открыта стела, посвященная вкладу республики в Победу в Великой Отечественной войны. Участие в церемонии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.