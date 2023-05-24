Путин присвоил экс-вокалисту группы «Ария» Кипелову звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову.

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист РФ“ <...> Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — говорится в одном из разделов указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Валерий Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года.В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» создал музыкальную группу «Ария», которая получила огромную популярность. С 2002 года основал собственную группу «Кипелов» и стал ее вокалистом.