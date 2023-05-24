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Путин присвоил экс-вокалисту группы «Ария» Кипелову звание заслуженного артиста России
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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову.
«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист РФ“ <...> Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — говорится в одном из разделов указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Валерий Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года.В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» создал музыкальную группу «Ария», которая получила огромную популярность. С 2002 года основал собственную группу «Кипелов» и стал ее вокалистом.
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