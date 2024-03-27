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Путин присвоил двум бригадам почетные наименования
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» двум подразделениям. Соответствующие указы появились на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечены 29-я отдельная бриагада радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К.Пикалова, а также 75-я бригада управления.
Почетное звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригад в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», следует из документов.
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