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Путин присвоил двоим жителям Татарстана почетные звания заслуженных работников
Двоим татарстанцам присвоены почетные звания, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Наград удостоились директор ООО «Управляющая компания «Райжилуправление Советского района» Александр Поливин и главный ветеринарный врач ООО «Агрофирма Татарстан» Мидхат Аббазов.
Поливину звание присвоено «за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе. Аббазову – «за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу».
Напомним также, что в начале августа Путин подписал указ о награждении четырех жителей Татарстана.
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