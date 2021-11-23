Путин присвоил аэропорту Васьково в Поморье имя известного полярного летчика

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присвоении аэропорту Васьково в Архангельской области имени легендарного полярного летчика Ивана Черевичного. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №681 „О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством“ постановляю <...> присвоить аэропорту Васьково имя И. И. Черевичного», — говорится в указе.

Имя для наименования аэропорта выбиралось путем народного голосования. Помимо Черевичного жителям предлагалось увековечить память Дмитрия Вершинского, Николая Гуляева, Бориса Чухновского, Николая Свечникова и Владимира Киселева. Наибольшее количество голосов (650) было отдано за Ивана Черевичного.

После всех необходимых процедур, включая и рассмотрение Общественной палаты, документы были переданы на утверждение Президента.

Иван Иванович Черевичный — советский полярный летчик, Герой Советского Союза. В 1941 году первым достиг так называемого Северного полюса недоступности. В 1948 году совершил посадку самолета на Северный полюс. В 1955–1957 годах — командир авиационного отряда Первой советской антарктической экспедиции.