Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Имя Ахмата Кадырова присвоено Международному аэропорту Грозный. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 „О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством“ постановляю:

Присвоить Международному аэропорту Грозный (Северный) имя А.А.Кадырова», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания — то есть с сегодняшнего дня.