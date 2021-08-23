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23 августа 2021  09:51

Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

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Имя Ахмата Кадырова присвоено Международному аэропорту Грозный. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 „О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством“ постановляю:
Присвоить Международному аэропорту Грозный (Северный) имя А.А.Кадырова», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания — то есть с сегодняшнего дня.

#аэропорт #владимир путин #Грозный
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