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Путин присвоил 71 мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский»
71 мотострелковый полк получил почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
Подразделение отмечено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые проявили бойцы в боевых действиях.
Ранее Президент упоминал это соединение, говоря о его успешных действиях на запорожском направлении.
Позднее на сайте Кремля появилась телеграмма, адресованная бойцам. В ней глава государства назвал действия военных образцом выполнения воинского долгла, храбрости и профессионализма.
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