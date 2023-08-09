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Политика 9 августа 2023 19:56

Путин присвоил 71 мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский»

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71 мотострелковый полк получил почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Подразделение отмечено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые проявили бойцы в боевых действиях.

Ранее Президент упоминал это соединение, говоря о его успешных действиях на запорожском направлении.

Позднее на сайте Кремля появилась телеграмма, адресованная бойцам. В ней глава государства назвал действия военных образцом выполнения воинского долгла, храбрости и профессионализма.

#Владимир Путин #награждение
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