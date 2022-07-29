Президент присвоил 488 мотострелковому Симферопольскому полку наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 488 мотострелковому Симферопольскому краснознаменному, ордена Суворова полку им. С. Орджоникидзе. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Формирование удостоено награды за героизм и отвагу, стойкость и мужество личного состава, проявленные в боевых действиях при защите Отечества.

«Присвоить 488 мотострелковому Симферопольскому краснознаменному, ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование „гвардейский“. <...> Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», отмечается в документе.