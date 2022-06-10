Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде из Мурома наименование гвардейской

Базирующаяся в городе Муроме Владимирской области 28-я понтонно-мостовая бригада получила почетное наименование гвардейской. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Постановляю: 1. Присвоить 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное наименование „гвардейская“ и впредь именовать ее: 28-я гвардейская понтонно-мостовая бригада», — сказано в тексте документа.

При этом в указе говорится, что почетное наименование соединение получило за мужество, героизм и отвагу, проявленные личным составом «в защите Отечества и интересов государства». Какие-либо подробности в документе не приводятся.

28-я понтонно-мостовая бригада была сформирована в 2015 году. Она непосредственно подчиняется начальнику Инженерных войск Вооруженных сил РФ.

Президент России 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции использовать данные только из российских официальных источников.