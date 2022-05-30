Путин присвоил 24 отдельной бригаде спецназначения наименование «гвардейская»

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав 24 отдельной гвардейской бригады специального назначения с присвоением почетного наименования. Он отметил заслуги, массовый героизм и отвагу военных, которые те проявили во время спецоперации на Украине. Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля.

«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и профессионализма», — подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что бойцы 24 отдельной гвардейской бригады специального назначения и в дальнейшем будут верны присяге, продолжат достойно служить во благо Родины, защищать безопасность мирных граждан.

В заключение он пожелал командирам и личному составу бригады здоровья и успехов.

Напомним, что ранее наименование «гвардейская» получили 64 мотострелковая бригада, 126 и 155 бригады и ряд других частей, участвующих в спецоперации.