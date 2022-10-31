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Официальная хроника
31 октября 2022  14:01

Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 232-ой реактивной артиллерскийской бригаде. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов...» – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

Документ вступает в силу со дня подписания.

 

#Владимир Путин #почетные звания #Россия
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