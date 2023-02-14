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Путин присвоил 228 мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский»
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228 мотострелковому Ленинградско-Павловскому краснознаменному полку присвоено почетное наименование гвардейского. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.
Соединение удостоилось почетного звания за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых условиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
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