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Официальная хроника 14 февраля 2023 14:51

Путин присвоил 228 мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский»

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228 мотострелковому Ленинградско-Павловскому краснознаменному полку присвоено почетное наименование гвардейского. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.

Соединение удостоилось почетного звания за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых условиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

#Владимир Путин #награждение
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