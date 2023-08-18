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Путин присвоил 14-му истребительному авиаполку наименование «гвардейский»
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Президент России Владимир Путин присвоил 14-му истребительному авиациаонному полку почетное наименование «гвардейский». Указ опубликован на федеральном портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», – говорится в документе.
Ранее глава государства также присвоил почетное наименование 71-му мотострелковому полку.
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