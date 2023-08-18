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Политика 18 августа 2023 20:32

Путин присвоил 14-му истребительному авиаполку наименование «гвардейский»

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Президент России Владимир Путин присвоил 14-му истребительному авиациаонному полку почетное наименование «гвардейский». Указ опубликован на федеральном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», – говорится в документе.

Ранее глава государства также присвоил почетное наименование 71-му мотострелковому полку.

#Владимир Путин
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