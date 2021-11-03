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Официальная хроника
3 ноября 2021  16:36

Путин присудил президентскую премию члену Общественной палаты России Зорину

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Глава комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин был удостоен президентской премии. Указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации. 

«Присудить премию Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2021 года и присвоить почетное звание лауреата премии Президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации Зорину Владимиру Юрьевичу», — сказано в документе.

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