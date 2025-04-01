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Политика 1 апреля 2025 15:19

Путин приравнял зарплаты руководителей регионов к зарплатам вице-премьеров

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Путин приравнял зарплаты руководителей регионов к зарплатам вице-премьеров
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Начиная с 2026 года главы субъектов Федерации будут получать зарплаты, аналогичные зарплатам вице-премьеров РФ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Установить высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя Председателя Правительства Российской Федерации», – сказано в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Обеспечить финансирование соответствующих расходов поручено Правительству страны. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.

#Владимир Путин #главы регионов россии
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