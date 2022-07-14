Путин приравнял участников спецоперации на Украине к ветеранам боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе к ветеранам боевых действий.

Закон устанавливает статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Статус ветерана предусматривает налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Минобороны, в этом году составит около пяти млрд рублей.