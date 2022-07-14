Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене – за это грозит 20 лет тюрьмы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь Уголовный кодекс будет предусматривать ответственность за участие граждан России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. За это грозит до 20 лет лишения свободы.

Такой же срок будет грозить за шпионаж, выдачу иностранному государству или зарубежной организации гостайны, а также за помощь другой стране или международной организации в деятельности против безопасности России.