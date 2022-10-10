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Ру Тат
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Экономика
10 октября 2022  13:27

Путин: Приоритетное внимание в России уделяется повышению финансовой безопасности

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В России приоритетное внимание уделяется вопросам повышения финансовой безопасности личности и общества, защите законных прав граждан, совершенствованию финансовой грамотности населения, в частности молодежи. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, в приветствии участников Международной олимпиады по финансовой безопасности. 

«Отрадно, что ваша содержательная, востребованная временем инициатива получила широкую поддержку отечественных и международных профильных организаций, и сегодня Сочи вновь встречает школьников и студентов из разных регионов России и ряда зарубежных стран, предоставляет им отличную возможность проявить свои знания, навыки, компетенции в сфере финансовой, юридической, информационной грамотности. Знаю, что вы много и упорно трудились, выдержали серьёзную конкуренцию в отборочных турах и готовы здесь, на площадке «Сириуса», посоревноваться с сильными, достойными соперниками», —  приводятся слова главы государства в телеграмме на сайте Кремля. 

Он выразил уверенность, что олимпиада пройдет на высоком организационном, творческом уровне, станет значимым событием для участников, принесет реальную отдачу.

 

#Владимир Путин #экономика
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