Путин: Приоритет развития страны – экология, а не погоня за быстрой прибылью

Президент РФ Владимир Путин назвал экологическую повестку одним из ключевых направлений социально-экономического развития страны. По его словам, Россия отказывается от потребительского отношения к природным ресурсам и развивает туризм и промышленность с учетом интересов экологии.

«Мы не гонимся за сиюминутной прибылью, а стремимся сохранять и приумножать природные богатства в интересах людей и общества», – заявил он на пленарной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

В числе новых инициатив Президент упомянул проекты по переработке отходов промышленных и горнодобывающих предприятий, скопившихся за десятилетия.

«Таких отходов накоплены миллионы тонн. Они вредят природе, людям. Но современные технологии позволяют извлекать из них ценные компоненты. Это шанс одновременно и на прибыль, и на ликвидацию экологического вреда, и на развитие науки и промышленности», – пояснил Путин.