Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться
Президент России Владимир Путин заявил, что действующих мер повышения рождаемости недостаточно, поскольку она продолжает уменьшаться. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативная тенденция сохраняется: рождаемость продолжает снижаться. Понятно, что есть объективные причины, почему ситуация развивается именно так, включая общемировые демографические тенденции… Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы», – рассказал Президент РФ.
В качестве решения ситуации, Путин предложил усилить меры поддержки семей.
«Система поддержки детей и рождаемости должна опираться на запросы, потребности граждан, чтобы родители знали, на какую помощь и содействие со стороны государства они могут рассчитывать при рождении первого, второго, третьего ребенка. Здесь, что называется, чем больше – тем лучше. Причем с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи», – отметил Путин.