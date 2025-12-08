news_header_top
Общество 8 декабря 2025 19:28

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что действующих мер повышения рождаемости недостаточно, поскольку она продолжает уменьшаться. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативная тенденция сохраняется: рождаемость продолжает снижаться. Понятно, что есть объективные причины, почему ситуация развивается именно так, включая общемировые демографические тенденции… Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы», – рассказал Президент РФ.

В качестве решения ситуации, Путин предложил усилить меры поддержки семей.

«Система поддержки детей и рождаемости должна опираться на запросы, потребности граждан, чтобы родители знали, на какую помощь и содействие со стороны государства они могут рассчитывать при рождении первого, второго, третьего ребенка. Здесь, что называется, чем больше – тем лучше. Причем с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи», – отметил Путин.

#Владимир Путин #демография #поддержка молодых семей
