Путин принял участие в запуске трех объектов металлургии в регионах

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске трех металлургических производств в регионах. Объекты открыты в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в развитии металлургической индустрии нашей страны — открываем новые производственные объекты в Челябинской и Нижегородской областях, а также, что особенно значимо, в Донецкой народной республике», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что для развития отрасли в стране делается многое. Несмотря на санкционное давление, по итогам 2023 года Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе — по алюминию, третье — по титановой продукции и пятое — по объемам выплавки стали. Отмечается рост инвестиций.

Будет продолжена масштабная модернизация производств с опорой на отечественные технологии и оборудование. Также все большее внимание уделяется вопросам экологической безопасности — этой цели в том числе служит федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Кроме того, Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с приближающимся Днем металлурга (21 июля). Этот профессиональный праздник, подчеркнул он, касается свыше 700 тысяч россиян.