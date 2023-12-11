Путин принял участие в поднятии флагов на двух атомных подлодках в Архангельской области

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Архангельскую область.

Глава государства посетил крупнейший судостроительный комплекс России «Севмаш» в Северодвинске, где принял участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». В планах главы государства – посещение Архангельска.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии – в важнейших стратегических районах мирового океана», - сказал глава государства во время церемонии.