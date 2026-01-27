Путин принял участие в памятных мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в день годовщины снятия блокады Ленинграда принял участие в памятных мероприятиях с лентой Ленинградской Победы на лацкане пальто. Об этом сообщает «ТАСС».

В 82-ю годовщину снятия блокады глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к подножию монумента «Мать-Родина», а также возложил цветы к могиле своего брата, который умер в детстве в годы блокады Ленинграда.

Лента Ленинградской Победы, которую Президент прикрепил к пальто, повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда». Она состоит из двух цветовых полос: оливковой, символизирующей Победу, и зеленой, олицетворяющей жизнь.

Президент России традиционно ежегодно участвует в мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда. При этом ранее он не использовал ленту Ленинградской Победы, которую в памятные дни носят многие жители Санкт-Петербурга.