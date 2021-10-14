Путин принял участие в открытии Третьего Евразийского женского форума в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин выступил на открытии третьего Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге. Основная тема обсуждения — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности», передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что на полях форума собрались женщины-лидеры — политики, предприниматели, общественные деятели из более чем 100 стран мира.

Президент также отметил успешное развитие сотрудничество с такими объединениями, как БРИКС, АТЭС, ЮНИДО, «женская двадцатка».

«Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государствами новые задачи. В их решении женщины, безусловно, играют все более весомую роль. Это и вопросы устойчивого экономического развития, и глобальная климатическая повестка, проблемы экологии, защиты окружающей среды, новые подходы к образованию как к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь, стремление выстроить на более справедливых, сбалансированных принципах системы социальной поддержки», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что активность женщин в поиске решений глобальных и локальных вызовов, их участие во всех сферах жизни служит общим интересам и способствует максимальному раскрытию человеческого потенциала, что является ключевым фактором прогресса.

Форум проходит в Санкт-Петербурге 14-16 октября на площадках Таврического дворца, Парламентского центра, Музейно-выставочного комплекса «Вселенная воды».

Традиционно планируется проведение экспертных сессий, выездное заседание «Женской двадцатки», сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного Банка и презентация Делового женского альянса БРИКС.

Пленарную сессию торжественно открыла Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.11 октября во время совещания с постоянными членами Совета безопасности она пригласила российского лидера поучаствовать в мероприятии.