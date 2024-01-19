Президент Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, традиционно он это делал по случаю Крещения», – ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

19 января православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В ночь на 19-е число по традиции организуются крещенские купания.