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Путин принял участие в крещенских купаниях
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Президент Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Да, традиционно он это делал по случаю Крещения», – ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.
19 января православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В ночь на 19-е число по традиции организуются крещенские купания.
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