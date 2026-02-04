Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай с официальным визитом

Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Президента РФ Владимира Путина в первой половине этого года посетить Китай с официальным визитом, глава российского государства принял приглашение. Об этом рассказал журналистам помощник Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам видеоконференции российского и китайского лидеров.

«В ходе разговора Председатель Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято», – заявил дипломат (цитата по ТАСС).

При этом Ушаков уточнил, что сроки и детали поездки будут согласованы дополнительно.

Кроме того, он отметил, что в прошлом, 2025 году лидеры РФ и КНР часто и плодотворно общались. «И такие личные контакты, естественно, будут продолжены <...>», – добавил помощник Путина.

Юрий Ушаков также заметил, что в ходе продлившихся 1 час 25 минут переговоров лидеры двух стран обсудили ситуации вокруг Ирана, Венесуэлы и Кубы, а также отношения с США. Си Цзиньпин поддержал переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проходящие в Абу-Даби, а Владимир Путин подтвердил поддержку Россией принципа одного Китая. Он также выразил готовность посетить саммит АТЭС, который Китай примет в ноябре.

Помимо прочего, дипломат заверил, что позиции РФ и КНР по подавляющему большинству международных вопросов близки или полностью совпадают, партнерство двух государств находится на беспрецедентном уровне и не направлено против кого-либо.