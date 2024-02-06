Путин принес соболезнования Президенту Чили в связи со смертельными лесными пожарами

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому коллеге Габриэлю Боричу Фонту в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, которые охватили центральные районы Чили и унесли жизни более ста человек.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как сообщал в понедельник «Интерфакс», лесные пожары в регионе Вальпараисо унесли жизни 112 человек, опознали только 32 жертвы. В курортном городе Винья-дель-Мар и в его окрестностях 200 человек числятся пропавшими без вести. С понедельника в стране объявлен двухдневный траур по погибшим.