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Политика 6 февраля 2024 15:52

Путин принес соболезнования Президенту Чили в связи со смертельными лесными пожарами

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Путин принес соболезнования Президенту Чили в связи со смертельными лесными пожарами
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому коллеге Габриэлю Боричу Фонту в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, которые охватили центральные районы Чили и унесли жизни более ста человек.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как сообщал в понедельник «Интерфакс», лесные пожары в регионе Вальпараисо унесли жизни 112 человек, опознали только 32 жертвы. В курортном городе Винья-дель-Мар и в его окрестностях 200 человек числятся пропавшими без вести. С понедельника в стране объявлен двухдневный траур по погибшим.

#Владимир Путин
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