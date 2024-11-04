Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин примет верительные грамоты у послов 28 стран
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 ноября, примет верительные грамоты у 28 послов зарубежных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», – сказано в сообщении.
Уточняется, что верительные грамоты главе российского государства вручат дипломаты из Японии, Канады, Израиля, Мальты, Мьянмы, Буркина-Фасо и других государств.
Вручение верительной грамоты – это процедура окончательного вступления посла в свои обязанности.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»