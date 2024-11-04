Путин примет верительные грамоты у послов 28 стран

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 ноября, примет верительные грамоты у 28 послов зарубежных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», – сказано в сообщении.

Уточняется, что верительные грамоты главе российского государства вручат дипломаты из Японии, Канады, Израиля, Мальты, Мьянмы, Буркина-Фасо и других государств.

Вручение верительной грамоты – это процедура окончательного вступления посла в свои обязанности.