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Политика 4 ноября 2024 13:19

Путин примет верительные грамоты у послов 28 стран

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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 ноября, примет верительные грамоты у 28 послов зарубежных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», – сказано в сообщении.

Уточняется, что верительные грамоты главе российского государства вручат дипломаты из Японии, Канады, Израиля, Мальты, Мьянмы, Буркина-Фасо и других государств.

Вручение верительной грамоты – это процедура окончательного вступления посла в свои обязанности.

#Владимир Путин #посол
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