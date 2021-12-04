5 декабря Путин примет участие во вручении премии "Мы вместе"

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии «Мы вместе», которая состоится 5 декабря. Он также объявит имя победителя в номинации «Волонтер года», сообщает РИА Новости.

«Пятого декабря 2021 года, в Международный день добровольцев, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии «Мы вместе». Глава государства объявит имя победителя в номинации «Волонтер года», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В режиме видеосвязи российский лидер поприветствует гостей и участников церемонии, проходящей в рамках одноименного социального форума «Мы вместе» в Москве.

Международная премия «Мы вместе» учреждена в рамках поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение их качества жизни. В 2021 году поступило более 25 тысяч заявок на ее получение.