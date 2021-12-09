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Экономика
9 декабря 2021  15:34

Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

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Президент РФ Владимир Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе заседания будут рассмотрены актуальные направления деятельности Евразийского экономического союза, а также принят ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг.

Кроме того, в повестке дня согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на будущий год.

Евразийский экономический союз — это международная организация региональной экономической интеграции.

#евразийский экономический союз #Россия #Владимир Путин
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