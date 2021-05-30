Путин примет участие в запуске завода Aurus в Елабуге

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии запуска автозавода Aurus в Елабуге. На площадке стартует производство автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Об этом сообщалось в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Помимо Путина, в мероприятии будут участвовать Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и представители ОАЭ.

Кроме того, на следующей неделе глава государства проведет совещание с членами Кабмина РФ, встретится с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».