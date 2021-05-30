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30 мая 2021  15:34

Путин примет участие в запуске завода Aurus в Елабуге

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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии запуска автозавода Aurus в Елабуге. На площадке стартует производство автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Об этом сообщалось в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Помимо Путина, в мероприятии будут участвовать Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и представители ОАЭ.

Кроме того, на следующей неделе глава государства проведет совещание с членами Кабмина РФ, встретится с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

#Елабуга #Владимир Путин #автозавод
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