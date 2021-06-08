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8 июня 2021  16:55

Путин примет участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома»

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании «Газпром», сообщает kremlin.ru.

Завод будет присоединен к магистральному газопроводу «Сила Сибири». В дальнейшем на предприятии из сырьевого газа будут выделять такие ценные компоненты как метан, этан, пропан, бутан и гелий. 

Предполагается, что завод станет мировым лидером по производству гелия. Ежегодный объем выпуска продукции запланирован в объеме 60 млн кубометров.

После того, как Амурский газоперерабатывающий завод выйдет на полную проектную производительность, перерабатывающие мощности «Газпрома» увеличатся на 80%. Выпуск этана увеличится в 7 раз, выпуск гелия — в 16, что составляет порядка трети текущего мирового потребления.
 

#газпром #владимир путин
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