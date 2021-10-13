Путин примет участие в Валдайском форуме в «ковидно-очном» формате

Участие Президента России Владимира Путина в Валдайском форуме планируется с учетом ковидных ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком «ковидно-очном» формате», — цитирует издание представителя Кремля.

XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет 18-21 октября в Сочи. Его темой станет «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство». Программа четырех дней конференции насчитывает более 15 сессий.