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13 октября 2021  14:50

Путин примет участие в Валдайском форуме в «ковидно-очном» формате

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Участие Президента России Владимира Путина в Валдайском форуме планируется с учетом ковидных ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком «ковидно-очном» формате», — цитирует издание представителя Кремля. 

XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет 18-21 октября в Сочи. Его темой станет «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство». Программа четырех дней конференции насчитывает более 15 сессий.

#сочи #валдай #владимир путин #клуб валдай
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