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Путин примет участие в саммите ШОС и встретится с выпускниками РАНХиГС
На следующей неделе в планах Президента России Владимира Путина — участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На этот раз событие пройдет в формате телемоста, сообщается в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Кроме того, глава государства встретится с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС и проведет совещания с членами Правительства и Совбезом РФ. Как отметил ведущий, предстоящая неделя будет насыщенной, и названные события — это не все, что находится в планах Президента.
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