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26 октября 2021  17:40

Путин примет участие в саммите Россия — страны АСЕАН

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Мероприятие, которое состоится 28 октября, будет посвящено 30-летию установления отношений между РФ и АСЕАН, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры подведут итоги многолетнего сотрудничества между Россией и странами ассоциации, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отмечается в сообщении.

#владимир путин #саммит асеан
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