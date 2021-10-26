Путин примет участие в саммите Россия — страны АСЕАН

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Мероприятие, которое состоится 28 октября, будет посвящено 30-летию установления отношений между РФ и АСЕАН, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры подведут итоги многолетнего сотрудничества между Россией и странами ассоциации, рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отмечается в сообщении.