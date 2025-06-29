Путин примет участие в саммите БРИКС и проведет ряд ключевых совещаний

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на пленарном заседании саммита БРИКС в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо международных контактов, глава государства проведет совещание по вопросам развития Донбасса и Новороссии. В графике Президента также – встречи с членами правительства и Совета безопасности. Кроме того, Владимир Путин планирует обсудить вопросы, касающиеся работы Агентства стратегических инициатив.