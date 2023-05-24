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Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате
Президент России Владимир Путин будет принимать участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня, он будет присутствовать очно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, готовится выступление», – приводит его слова ТАСС.
Песков уточнил, что часть сессии пройдет в формате дискуссии, к которой присоединится и глава российского государства.
Крупнейший экономический форум в стране пройдет 14-17 июня. Как ранее отмечал Президент, одной из главных тем на форуме станет рынок труда.
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