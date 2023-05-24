news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 24 мая 2023 07:04

Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин будет принимать участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня, он будет присутствовать очно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, готовится выступление», – приводит его слова ТАСС.

Песков уточнил, что часть сессии пройдет в формате дискуссии, к которой присоединится и глава российского государства.

Крупнейший экономический форум в стране пройдет 14-17 июня. Как ранее отмечал Президент, одной из главных тем на форуме станет рынок труда.

#Владимир Путин #ПМЭФ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное