Путин примет участие в открытии памятника Александру III

5 июня Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, планируется», — ответил он на вопрос, ожидается ли участие Президента в этом мероприятии.

Памятник создавался по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества за счет национального проекта «Культура».

Проект скульптуры по эскизам скульптора Паоло Трубецкого создал выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Владимир Бродарский.