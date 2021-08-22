Путин примет участие в открытии «Армии–2021» и «Армейских международных игр»

Завтра Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия — 2021» и «Армейских международных игр — 2021», передает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума „Армия — 2021“ и Армейских международных игр — 2021 в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации „Патриот“», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи глава государства даст старт закладке боевых кораблей на трех верфях — в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре, а затем посетит первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».