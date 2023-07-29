Путин примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в воскресенье примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, к нему присоединятся лидеры ряда африканских стран. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«[Президент] примет участие в Главном военно-морском параде – и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы», – сказал журналистам представитель Кремля.

По его словам, на мероприятии будут присутствовать 4 главы африканских государств и еще 5 представителей стран Африки, которые принимали участие в саммите.

Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В этом году в Россию прибыли представители 17 африканских стран. В форуме также принимала участие татарстанская делегация во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.