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Ру Тат
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28 сентября 2021  15:16

Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

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Президенты РФ  и Республики Казахстан Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 30 сентября в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году главной темой для обсуждения станет «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста».

К мероприятию также присоединятся главы ключевых министерств и руководители некоторых регионов РФ и Республики Казахстан.

На полях форума состоится заседание российско-казахстанского делового совета, на котором будет подписан ряд межведомственных и межрегиональных соглашений.

Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся с 2003 года.

#Россия #Владимир Путин #форум #Казахстан #межрегиональный форум
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