Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Президенты РФ и Республики Казахстан Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 30 сентября в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году главной темой для обсуждения станет «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста».

К мероприятию также присоединятся главы ключевых министерств и руководители некоторых регионов РФ и Республики Казахстан.

На полях форума состоится заседание российско-казахстанского делового совета, на котором будет подписан ряд межведомственных и межрегиональных соглашений.

Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся с 2003 года.