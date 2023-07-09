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Политика 9 июля 2023 16:55

Путин примет участие в Форуме будущих технологий

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На следующей неделе Президент России Владимир Путин примет участие в Форуме будущих технологий, который стартовал сегодня в московском Центре международной торговли. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

В приветственной телеграмме, которую сегодня глава государства направил гостям и организаторам мероприятия, он отметил, что событие призвано служить открытой площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса и ученых для выработки совместных шагов по направлениям, которые уже в ближайшей перспективе будут определять глобальное развитие и завтрашний день человечества.

Кроме того, Президент планирует провести регулярное совещание с членами Совбеза России.

#Владимир Путин
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