На следующей неделе Президент России Владимир Путин примет участие в Форуме будущих технологий, который стартовал сегодня в московском Центре международной торговли. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

В приветственной телеграмме, которую сегодня глава государства направил гостям и организаторам мероприятия, он отметил, что событие призвано служить открытой площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса и ученых для выработки совместных шагов по направлениям, которые уже в ближайшей перспективе будут определять глобальное развитие и завтрашний день человечества.

Кроме того, Президент планирует провести регулярное совещание с членами Совбеза России.