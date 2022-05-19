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Общество
19 мая 2022  15:22

Путин примет решение об индексации соцвыплат на следующей неделе

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Путин примет решение об индексации соцвыплат на следующей неделе
фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе собирается провести заседание Госсовета по вопросам социальной политики, где будут приняты решения об индексации социальных пособий. Об этом заявил помощник главы государства Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

«На следующей неделе глава государства проведет Госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии», — сообщил политик на просветительском марафоне «Новые горизонты».

В конце апреля Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий, а также заработных плат бюджетников.

Напомним, ранее в России социальные пенсии проиндексировали уже на 8,6%. Это решение коснулось 4 млн граждан. Такое же решение было принято и для гражданских пенсионеров и для неработающих в силу возраста военных. 

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все пособия по поддержке определенных категорий граждан будут проиндексированы в соответствии с планом. На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта глава государства сообщил, что в ближайшее время будут увеличены социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум и зарплаты в бюджетной сфере

#Владимир Путин #социальные выплаты #индексация пенсий
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