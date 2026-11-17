Президент России Владимир Путин прилетел в китайский город Шэньчжэнь. Высокого гостя встретили в международном аэропорту Баоань, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В Шэньчжэне российский лидер будет работать на протяжении двух дней, 18 и 19 ноября. В частности, он примет участие в мероприятиях саммита лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Запланированы выступления на Деловом форуме и пленарном заседании саммита, присутствие на протокольных мероприятиях.

Кроме того, должны состояться двусторонние переговоры между Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином. Как анонсировал помощник Президента РФ Юрий Ушаков, сначала на встрече в составе делегаций состоится обсуждение путей развития экономического взаимодействия, а затем в ходе рабочего завтрака стороны в узком составе затронут вопросы международной политической повестки.

Ключевым событием, впрочем, должна стать первая истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков недавно заверил, что по предстоящему саммиту трех политиков «всё согласовано». «Была проделана работа с трех сторон значительная. Осталось и место для дискуссионной части», – уточнил он.

Накануне при этом сообщалось, что организаторы переговоров решили отказаться от использования заранее согласованной повестки, что является «необычным шагом» для Председателя КНР.

Помимо прочего, запланировано несколько двусторонних встреч. Не исключена беседа с Трампом, в график включены переговоры с Президентом Вьетнама То Ламом и с Премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Не исключены и иные контакты, в том числе на ногах.