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Общество
5 сентября 2022  11:36

Путин прибыл на Камчатку для участия в молодежном экологическом форуме

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Президент России Владимир Путин прибыл на Камчатку. Глава государства сегодня примет участие в молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что у Путина запланировано большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, а также беседа с главой региона Владимиром Солодовым.

В январе при личной встрече губернатор региона лично пригласил Президента на всероссийский молодежный экологический форум. Владимир Путин тогда принял приглашение и сообщил, что давно не был на Камчатке.

 

 

#Владимир Путин #Камчатка #экологический форум
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