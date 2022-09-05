Путин прибыл на Камчатку для участия в молодежном экологическом форуме

Президент России Владимир Путин прибыл на Камчатку. Глава государства сегодня примет участие в молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что у Путина запланировано большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, а также беседа с главой региона Владимиром Солодовым.

В январе при личной встрече губернатор региона лично пригласил Президента на всероссийский молодежный экологический форум. Владимир Путин тогда принял приглашение и сообщил, что давно не был на Камчатке.