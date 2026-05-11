Путин пригласил свою первую учительницу на парад Победы и отужинал с ней в Кремле

Президент РФ Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич посетить парад 9 мая в Москве, а затем погостить несколько дней, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, по приглашению Путина на параде Победы присутствовала его первая учительница. Она отсидела весь парад, затем по приглашению президента – своего бывшего ученика – осталась в Москве. Для педагога организовали культурную программу: она посетила галерею Шилова и другие экскурсии.

В понедельник Путин пригласил свою учительницу на ужин в свою резиденцию в Кремле. Глава государства сам заехал за ней на автомобиле в отель на Арбате. Когда он заходил в гостиницу, то встретился с одним из граждан России – жителем Сочи, они поприветствовали друг друга. Затем в резиденции Путин отужинал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, добавил Песков.